Графики отключения света 20 августа: будет ли электричество в четверг
В четверг, 20 августа, применение мер по ограничению поставок электроэнергии в Украине не планируется.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 20 августа: что известно
— Завтра, 20 августа, отключения не прогнозируются. Применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 16:00.
В вечерние часы стоит потреблять электроэнергию рационально.
К слову, в среду, 19 августа, потребление электроэнергии в Украине сократилось. По состоянию на 9:30 утра этот показатель был на 9,5% ниже, чем в это же время накануне.
На изменения повлияло снижение температуры воздуха во всех регионах страны и ясная погода в большинстве областей.
Благодаря этому бытовые солнечные электростанции работают эффективнее, что способствует сокращению потребления электроэнергии из общей сети.
Сегодня утром из-за российских обстрелов были новые обесточивания в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
В районах, где ситуация с безопасностью позволяет работать, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.