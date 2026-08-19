В четверг, 20 августа, применение мер по ограничению поставок электроэнергии в Украине не планируется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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— Завтра, 20 августа, отключения не прогнозируются. Применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 16:00.

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В вечерние часы стоит потреблять электроэнергию рационально.

К слову, в среду, 19 августа, потребление электроэнергии в Украине сократилось. По состоянию на 9:30 утра этот показатель был на 9,5% ниже, чем в это же время накануне.

На изменения повлияло снижение температуры воздуха во всех регионах страны и ясная погода в большинстве областей.

Благодаря этому бытовые солнечные электростанции работают эффективнее, что способствует сокращению потребления электроэнергии из общей сети.

Сегодня утром из-за российских обстрелов были новые обесточивания в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

В районах, где ситуация с безопасностью позволяет работать, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.

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