В США, в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса во время которого украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) досрочно победил японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).

Украинец получил рассечение в результате столкновения головами в начале поединка, но это не помешало ему полностью доминировать в ринге и раз за разом наносить по Накатани удары. Во время боя сильные удары Василия регулярно завершались точными попаданиями.

В пятом раунде у Накатани дал о себе знать его травмированный глаз. Но Масайоши продолжал устойчиво стоять и принимать удары. Однако рефери в девятом раунде все же остановил избиение японского боксера.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. ????

Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021