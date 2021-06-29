В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции. Встреча состоится 29 июня в Глазго на Хэмпден Парк.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

Также в повторе игру можно будет посмотреть 30 июня в 8.10 на Футбол 3, 11.40 на Футбол 2 и в 17.05 на Футбол 1.

Сборная Швеции занимает 18-ю строчку в рейтинге ФИФА. С 2016 года команду возглавляет шведский специалист Янне Андерссон. Украинцы идут на 24-й позиции в рейтинге.

На стадии группового этапа шведы сначала расписали нулевую ничью с Испанией, а дальше взяли верх над Словакией (1:0) и Польшей (3:2). Именно победа в третьем туре над поляками помогла выйти сборной Украины впервые в истории в плей-офф ЧЕ.

Подопечные Андрея Шевченко в первом матче группового этапа уступили Нидерландам (2:3), далее обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили минимально Австрии 0:1.

Календарь Евро-2020

Матчи Евро-2020 проходят в 11 городах Европы. На стадии группового этапа каждая из команд сыграла по три матча. В 1/8 финала вышли сборные, занявшие первые два места в своих квартетах, а также четыре лучших команды, финишировавшие третьими в группах.

Подробная таблица и расписание матчей Евро-2020 является на Фактах ICTV.

Фото: УАФ