Некоторых украинских фанатов могут не пустить на сегодняшний матч Украина-Швеция в Глазго.

Это касается тех болельщиков, которые не успевают пройти обязательную самоизоляцию по прибытии в страну.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Борисполь со ссылкой на посольство Великобритании.

Отмечается, что владельцы билетов на сегодняшний матч 1/8 финала Евро-2020 не освобождаются от общих пограничных ограничений.

Поэтому для того, чтобы посмотреть игру на стадионе Хэмпден Парк нужно было прибыть на территорию страны заранее.

Украина входит в перечень стран оранжевой зоны, поэтому лицам, которые прибудут к границе с Великобританией с билетами на матч поздно, будет отказано во въезде.

Отмечается также, что официальные лица и представители СМИ для посещения игры должны быть частью официальной делегации, согласованной с Украинской ассоциацией футбола.

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Фото: УАФ