Батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады провел операцию по поражению логистических маршрутов российских войск на временно оккупированной Луганщине, нанеся удары по технике и складам боеприпасов противника.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Удары по логистике РФ в Луганской области: что известно

В Третьем армейском корпусе сообщили, что во время операции операторы беспилотных систем нанесли удары по военным объектам российских оккупационных сил на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным военных, беспилотники добрались до района пункта пропуска Изварино на границе с РФ.

Расстояние до этого участка составляет более 205 км вглубь территории, контролируемой российскими войсками.

В ходе операции были поражены бронетехника и склад боеприпасов противника.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что действия украинских операторов стали ответом на заявления России о якобы полном захвате Луганской области.

— В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов в Луганской и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка — теперь находятся под контролем БпЛА Третьего армейского корпуса, — отметил он.

В корпусе также сообщили, что операцию спланировал и возглавил командир взвода ударных БпЛА с позывным Схид, который есть уроженцем Луганской области.

По данным военных, в 2022 году он участвовал в обороне Мариуполя, десантировавшись в окруженный город, а по завершении обороны самостоятельно вышел на подконтрольную Украине территорию.

За этот поступок военнослужащий получил звание Героя Украины.

Напомним, 25 мая Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления и связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

Для поражения объекта украинские военные применили крылатые ракеты Storm Shadow.

В Генштабе отметили, что уничтожение этого пункта стало частью работы по снижению возможностей окупантов по управлению своими подразделениями.

