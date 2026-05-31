30 мая в результате российского удара в селе Закотное Донецкой области сгорела Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщили в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ ВСУ.

Атака на церковь в Закотном 30 мая: что известно

Вчера, 30 мая, российские войска атаковали село Закотное в Донецкой области, в результате чего была уничтожена церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

— Вчера, 30 мая, россияне нанесли удар по религиозному культовому сооружению в селе Закотное Донецкой области, в очередной раз нарушив нормы международного гуманитарного права. Для обстрела враг использовал БпЛА, сбросив на кровлю боеприпас с зажигательной смесью, сообщили военные.

Такой тип вооружения, по их словам, применяется для поджогов укреплений и деревянных построек.

В результате попадания церковь полностью сгорела.

Капеллан 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ и иерей Ярослав прокомментировал потерю храма, подчеркнув его особое значение для общины и лично для него.

По его словам, до начала активных боевых действий он лично совершал богослужение в этом храме.

Церковь в Закотном уже испытывала разрушения. В частности, в 1930-х годах она была уничтожена во время антирелигиозной кампании советской власти.

Современное здание было построено в 2009–2010 годах, а освящение состоялось 31 июля 2010 года.

Напомним, 4 мая российские войска атаковали город Вольнянск Запорожской области.

В результате удара был поврежден местный храм.

Кроме того, погибли два человека, еще четверо получили ранения.

