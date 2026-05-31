Украинская певица София Ротару поздравила Киев с Днем города.

Украинская певица обнародовала фото в Instagram на фоне Андреевского собора.

Сам снимок София Ротару подписала: “Как тебя не любить…” — и добавила красное сердце.

Стоит отметить фотография, обнародованная Ротару, сделана не в День Киева — этот снимок из серии тех, что украинская певица публиковала на свой День рождения.

В то же время, именно этот кадр певица еще не показывала подписчикам.

Напомним, что София Ротару регулярно реагирует на события в Украине, но открытых заявлений о войне не делает.

Так, 24 февраля 2026 года она опубликовала пост к четвертой годовщине полномасштабного вторжения. Певица выставила в сеть символическое изображение разрушенного города и сине-желтых цветов.

Стоит отметить, что в конце мая Киев отмечает День города. Это любимый праздник киевлян и всех, кто влюблен в столицу – улицы, парки, храмы и неповторимую атмосферу.

Это происходит в последнее воскресенье мая, на этот раз 31 мая.

Фото: София Ротару/Instagram

