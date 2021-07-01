Уже 3 липня відбудеться матч Англія – Україна у межах 1/4 фіналу Євро-2020.

Гра команд України та Англії почнеться о 22.00 за київським часом у Римі на Стадіо Олімпік.

Який прогноз на матч Україна – Англія дають, та які шанси на перемогу у підопічних Андрія Шевченка – читайте у матеріалі.

Екс-футболіст збірної України, учасник Євро-2016 Артем Федецький у коментарі Фактам ICTV розповів, що у збірної України є всі шанси здобути історичний тріумф у 1/4 фіналу Євро-2020.

– У нас високі шанси, незважаючи на суперника, Англію, яка є родоначальником футболу. Їхня збірна топова, але на ранішніх стадіях чемпіонату так само були сильні команди. Зокрема, Франція, один із фаворитів Євро-2020, яка залишила раніше турнір, – пояснює Федицький.

За його словами, синьо-жовті довели у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією, що вони можуть зібрати волю в кулак, згуртуватись та грати не тільки за себе на футбольному полі, а й за всю Україну.

– Щонайменше 40 млн українців їх підтримувало. Але у грі проти збірної Англії, мені здається, що за них вболіватимуть навіть фанати тих команд, які вже вилетіли, – вважає експерт.

На його думку, українські футболісти викликають симпатію своєю віддачею на футбольному полі та стилем гри. Тож вони заслужено перебувають на стадії 1/4 фіналу Євро-2020.

– Я вірю в наший вихід. Вірю, що ми пройдемо Англію, яким би вона не була сильним суперником. Це може статися, якщо ми покажемо таку саму ж віддачу та бажання до боротьби, – зауважує Федецький.

За його словами, англійці грають більш силовий футбол, у них хороший перехід від захисту в атаку, контратаки тощо.

– Однак у нас сильний колектив, який сформувався за Андрія Шевченка. Колектив професіоналів та зрілих футболістів, незважаючи на те, що команда є ледь не наймолодшою збірною на Євро-2020, – ділиться Артем.

На його думку, перемога українців у матчі з англійцями залежитиме від сформованого складу та правильної гри на полі.

Фото: УАФ