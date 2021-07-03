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Факты / Спорт
Вікторія Гірко |

Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

італія бельгія

В Мюнхене на стадионе Альянц Арена в рамках 1/4 Евро-2020 состоялся матч Бельгия — Италия. По итогам игры определился полуфиналист чемпионата Европы.

Встреча завершилась победой Италии со счетом 1:2 в пользу итальянцев.

Стартовые составы команд:

  • Бельгия: Азар, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Де Брюйне, Доку, Куртуа, Лукаку, Менье, Тилеманс.
  • Италия: Барелла, Бонуччи, Верратти, Ди Лоренцо, Доннарумма, Жоржиньо, Иммобиле, Инсинье, Кьеза, Кьеллини, Спинаццола.

Счет игры открыл полузащитник Италии Николло Барелла на 31-й минуте матча. Но не успели бельгийцы оправиться от первого гола, как второй мяч им в ворота на 41-й минуте отправил нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье.

Сборной Бельгии все же удалось отыграть один мяч до объявления перерыва. В компенсированное время первого тайма во время пенальти гол в ворота Италии забил нападающий Бельгии Ромелу Лукаку. Но этого оказалось недостаточно.

3 июля за место в полуфинале Евро-2020 будет бороться Украина. Игра нашей сборной с Англией состоится в Риме на Стадио Олимпико. Она начнется в 22.00 по киевскому времени.

Когда и где состоятся следующие встречи команд-участниц чемпионата можно узнать из таблицы и расписаний матчей Евро-2020, которую подготовили Факты ICTV.

Фото: Getty Images

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