3 июля состоится матч Англия — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2020. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени в Риме.

Поддерживать команду сине-желтых в ожесточенном поединке с англичанами будут жены и девушки игроков.

Жена Андрея Ярмоленко Инна опубликовала фото в соцсети, где любимые футболистов стоят на фоне самолета, следующего в Рим, и радуются.

— Жены и девушки на пути в Рим, — подписала Инна фотографию.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

В частности, на матче будут присутствовать жена и сестра Ярмоленко, а также жены Евгения Макаренко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Романа Яремчука, Николая Матвиенко.

Фото: Юлия Пятова