3 июля состоится матч Англия — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2020. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени в Риме.
Поддерживать команду сине-желтых в ожесточенном поединке с англичанами будут жены и девушки игроков.
Жена Андрея Ярмоленко Инна опубликовала фото в соцсети, где любимые футболистов стоят на фоне самолета, следующего в Рим, и радуются.
— Жены и девушки на пути в Рим, — подписала Инна фотографию.
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В частности, на матче будут присутствовать жена и сестра Ярмоленко, а также жены Евгения Макаренко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Романа Яремчука, Николая Матвиенко.
Фото: Юлия Пятова