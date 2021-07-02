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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Обраниці гравців збірної України летять до Рима підтримати чоловіків у матчі з Англією

жінки гравців збірної україни

3 липня відбудеться матч Англія – Україна у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Гра почнется о 22.00 за київським часом у Римі.

Підтримувати команду синьо-жовтих у запеклому поєдинку з англійцями будуть дружини та дівчата гравців.

Дружина Андрія Ярмоленка Інна опублікувала фото в соцмережі, де кохані футболістів стоять на тлі літака, який прямує до Рима, та радіють.

– Дружини і дівчата на шляху до Рима, – підписала Інна світлину.

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Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Зокрема, на матчі будуть присутні дружина та сестра Ярмоленка, а також дружини Євгена Макаренка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Романа Яремчука, Миколи Матвієнка.

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Фото: Юлія Пятова

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