3 липня відбудеться матч Англія – Україна у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Гра почнется о 22.00 за київським часом у Римі.

Підтримувати команду синьо-жовтих у запеклому поєдинку з англійцями будуть дружини та дівчата гравців.

Дружина Андрія Ярмоленка Інна опублікувала фото в соцмережі, де кохані футболістів стоять на тлі літака, який прямує до Рима, та радіють.

– Дружини і дівчата на шляху до Рима, – підписала Інна світлину.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Зокрема, на матчі будуть присутні дружина та сестра Ярмоленка, а також дружини Євгена Макаренка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Романа Яремчука, Миколи Матвієнка.

Фото: Юлія Пятова