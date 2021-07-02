За сутки до ожесточенного матча Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020 игроки сборной Украины вместе с главным тренером Андреем Шевченко решили прогуляться по улочкам итальянского Рима.
Шевченко опубликовал в соцсетях фото на фоне известного Колизея и рассказал об экскурсии в итальянской столице.
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В частности, тренер желто-синих счастлив вернуться в Рим и ожидает 3 июля положительных эмоции на Стадио Олимпик от игры национальной команды.
— Счастливый вернуться в Рим и сыграть в 1/4 финала Евро-2020 на Олимпийском стадионе. Это будут большие эмоции, — отметил Шевченко.
Также накануне матча Украина с Англией в Рим выехали женщины и девушки наших футболистов.
В частности, на игре будут присутствовать избранницы Ярмоленко, Степаненко, Яремчука и Матвиенко.