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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Перед поединком с Англией Шевченко провел сборной экскурсию Римом

збірна україни у римі

За сутки до ожесточенного матча Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020 игроки сборной Украины вместе с главным тренером Андреем Шевченко решили прогуляться по улочкам итальянского Рима.

Шевченко опубликовал в соцсетях фото на фоне известного Колизея и рассказал об экскурсии в итальянской столице.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

В частности, тренер желто-синих счастлив вернуться в Рим и ожидает 3 июля положительных эмоции на Стадио Олимпик от игры национальной команды.

— Счастливый вернуться в Рим и сыграть в 1/4 финала Евро-2020 на Олимпийском стадионе. Это будут большие эмоции, — отметил Шевченко.

Также накануне матча Украина с Англией в Рим выехали женщины и девушки наших футболистов.

В частности, на игре будут присутствовать избранницы Ярмоленко, Степаненко, Яремчука и Матвиенко.

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