За добу до запеклого матчу Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020 гравці збірної України разом із головним тренером Андрієм Шевченком вирішили прогулятися вуличками італійського Рима.
Шевченко опублікував у соцмережах фото на тлі відомого Колізею і розповів про екскурсію італійською столице.
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Зокрема, тренер жовто-синіх щасливий повернутися до Рима та очікує 3 липня позитивних емоції на Стадіо Олімпік від гри національної команди.
– Щасливий повернутися до Рима і зіграти в 1/4 фіналу Євро-2020 на Олімпійському стадіоні. Це будуть великі емоції, – зазначив Шевченко.
Також напередодні матчу України з Англією до Рима виїхали жінки та дівчата наших футболістів.
Зокрема, на грі будуть присутні обраниці Ярмоленка, Степаненка, Яремчука та Матвієнка.