Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что 3 июля состоится тяжелый матч с командой Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы.

Об этом он рассказал во время предматчевой пресс-конференции. По его мнению, Англия — одна из лучших сборных на Евро-2020.

— Мы прекрасно понимаем, с кем завтра будем играть. Футбол этой страны на подъеме. Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником, — отметил тренер украинской сборной по футболу.

Андрей Шевченко соглашается с тем, что сборная Англии — фаворит среди британских экспертов. Однако, по его словам, команда Украины также знает свои сильные стороны.

— Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать, — подчеркнул тренер украинской команды.

Шевченко рассказал о состоянии здоровья украинских футболистов Андрея Ярмоленко и Александра Зубкова. Ярмоленко получил небольшое повреждение во время матча со Швецией, а Зубков получил травму на игре против сборной Нидерландов.

По словам тренера украинской сборной, Ярмоленко готовится к завтрашнему матчу против команды Англии. А вот Зубков пока тренируется индивидуально, однако он не будет участвовать в матче 1/4 финала Чемпионата Европы.

Источник: Украинская ассоциация футбола