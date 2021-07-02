Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Постараемся показать свой характер: Шевченко о матче 1/4 финала Евро-2020

Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что 3 июля состоится тяжелый матч с командой Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы.

Об этом он рассказал во время предматчевой пресс-конференции. По его мнению, Англия — одна из лучших сборных на Евро-2020.

— Мы прекрасно понимаем, с кем завтра будем играть. Футбол этой страны на подъеме. Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником, — отметил тренер украинской сборной по футболу.

Андрей Шевченко соглашается с тем, что сборная Англии — фаворит среди британских экспертов. Однако, по его словам, команда Украины также знает свои сильные стороны.

— Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать, — подчеркнул тренер украинской команды.

Шевченко рассказал о состоянии здоровья украинских футболистов Андрея Ярмоленко и Александра Зубкова. Ярмоленко получил небольшое повреждение во время матча со Швецией, а Зубков получил травму на игре против сборной Нидерландов.

По словам тренера украинской сборной, Ярмоленко готовится к завтрашнему матчу против команды Англии. А вот Зубков пока тренируется индивидуально, однако он не будет участвовать в матче 1/4 финала Чемпионата Европы.

Читайте
Украина - Англия: из-за матча Евро-2020 метро в Киеве будет работать дольше

Источник: Украинская ассоциация футбола

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка