Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що 3 липня відбудеться важкий матч з командою Англії у 1/4 фіналу Чемпіонату Європи.

Про це він розповів під час передматчевої прес-конференції. На його думку, Англія – одна з найкращих збірних на Євро-2020.

— Ми чудово розуміємо, із ким завтра гратимемо. Футбол цієї країни на підйомі. Тому на нас чекає важкий поєдинок із дуже сильним суперником, – зазначив тренер української збірної з футболу.

Андрій Шевченко погоджується із тим, що збірна Англії – фаворит серед британських експертів. Проте, за його словами, команда України також знає свої сильні сторони.

— Ми вже показали на турнірі характер та наші принципи гри. Я знаю, що на нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер. Постараємося його завтра показати, – наголосив тренер української команди.

Шевченко розповів про стан здоров’я українських футболістів Андрія Ярмоленка та Олександра Зубкова. Ярмоленко отримав невелике пошкодження під час матчу зі Швецією, а Зубков отримав травму на грі проти збірної Нідерландів.

За словами тренера української збірної, Ярмоленко готуватиметься до завтрашнього матчу проти команди Англії. А ось Зубков наразі тренується індивідуально, проте він не братиме участь у матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи.

Джерело: Українська асоціація футболу