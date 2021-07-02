Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украина — Англия: из-за матча Евро-2020 метро в Киеве будет работать дольше

Метро в Киеве

3 июля на Спортивной площади возле метро Дворец спорта состоится трансляция матча Чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и командой Англии.

В связи с этим Киевский метрополитен решил продолжить работу метро в ночь с 3 на 4 июля на один час.

В пресс-службе столичного метрополитена отметили, что после окончания игры могут ограничить (закрыть) некоторые станции на вход.

Среди них станции метро Олимпийская, Дворец Спорта и Площадь Льва Толстого.

Матч 1/4 финала Евро-2020 по футболу между командой Украины и сборной Англии начнется в 22.00 3 июля. Поединок между профессиональными спортсменами состоится на Олимпийском стадионе в Риме (Италия).

В то же время букмекеры уже озвучили свой прогноз на матч Украина-Англия в рамках Евро-2020. Согласно ему, фаворитами игры стали англичане.

По мнению букмекеров, счет откроют к 30-й минуты спортивного поединка. На то, что голов в игре болельщики не увидят, принимают ставки с коэффициентом 8.70. Читайте полный прогноз букмекеров на матч Украина-Англия на Фактах ICTV.

Читайте
Перед поединком с Англией Шевченко провел сборной экскурсию Римом

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка