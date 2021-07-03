Сборная Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 сыграет против сборной Англии в желтой форме.
Четвертьфинал Евро-2020: Украина сыграет в желтой форме / 2 фотографии
Соответствующее решение было принято на предматчевом совещании команд и представителей УЕФА.
Голкипер украинской команды будет одет в красный свитер.
В свою очередь англичане будут выступать в белой форме, а их вратарь – в черном свитере.
Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии состоится на Стадио Олимпико в Риме.
Начало игры запланировано на 22.00 по киевскому времени.
О том, где можно посмотреть четвертьфинал, читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: УАФ