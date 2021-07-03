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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Четвертьфинал Евро-2020: Украина сыграет в желтой форме

Форма збірних України та Англії

Сборная Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 сыграет против сборной Англии в желтой форме.

Форма сборной Англии
Форма збірної України
Форма сборной Англии
Форма збірної України
Четвертьфинал Евро-2020: Украина сыграет в желтой форме / 2 фотографии

Соответствующее решение было принято на предматчевом совещании команд и представителей УЕФА.

Голкипер украинской команды будет одет в красный свитер.

В свою очередь англичане будут выступать в белой форме, а их вратарь – в черном свитере.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии состоится на Стадио Олимпико в Риме.

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Начало игры запланировано на 22.00 по киевскому времени.

О том, где можно посмотреть четвертьфинал, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УАФ

Источник: УАФ

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