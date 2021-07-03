Збірна України в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зіграє проти збірної Англії в жовтій формі.
Чвертьфінал Євро-2020: Україна зіграє в жовтій формі / 2 фотографии
Відповідне рішення було прийнято на передматчевій нараді команд та представників УЄФА.
Голкіпер української команди буде одягнений у червоний светр.
В свою чергу англійці будуть виступати в білій формі, а їхній воротар – в чорному светрі.
Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2020 між збірними України та Англії відбудеться на Стадіо Олімпіко в Римі.
Початок гри заплановано на 22.00 за київським часом.
Про те, де можна подивитися чвертьфінал, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: УАФ