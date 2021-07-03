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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Чвертьфінал Євро-2020: Україна зіграє в жовтій формі

Форма збірних України та Англії

Збірна України в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зіграє проти збірної Англії в жовтій формі.

Форма сборной Англии
Форма збірної України
Форма сборной Англии
Форма збірної України
Чвертьфінал Євро-2020: Україна зіграє в жовтій формі / 2 фотографии

Відповідне рішення було прийнято на передматчевій нараді команд та представників УЄФА.

Голкіпер української команди буде одягнений у червоний светр.

В свою чергу англійці будуть виступати в білій формі, а їхній воротар – в чорному светрі.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2020 між збірними України та Англії відбудеться на Стадіо Олімпіко в Римі.

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Початок гри заплановано на 22.00 за київським часом.

Про те, де можна подивитися чвертьфінал, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УАФ

Джерело: УАФ

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