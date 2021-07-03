Стала известная заявка сборной Украины на матч четвертьфинала Евро-2020

В заявку на матч 1/4 Евро-2020 против Англии в заявку сборной Украины внесены 23 игрока.
При этом к игре готовились 24 футболиста, однако полузащитник Александр Зубков еще не полностью восстановился от повреждения и сыграть против англичан не сможет.
Полностью заявка сборной Украины выглядит следующим образом.
Вратари:
1. Георгий Бущан; 12. Андрей Пятов; 23. Анатолий Трубин.
Защитники:
2. Эдуард Соболь; 4. Сергей Кривцов; 13. Илья Забарный; 16. Виталий Мыколенко; 21. Александр Караваев; 22. Николай Матвиенко; 24. Александр Тымчик.
Полузащитники:
3. Георгий Судаков; 5. Сергей Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 7. Андрей Ярмоленко; 8. Руслан Малиновский; 10. Николай Шапаренко; 11. Марлос; 14. Евгений Макаренко; 15. Виктор Цыганков; 17. Александр Зинченко; 18. Роман Безус.
Нападающие:
9. Роман Яремчук; 26. Артем Довбик.
Матч четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия пройдет в субботу, 3 июля, на Стадио Олимпико в Риме.
Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по киевскому времени.
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Фото: УАФ