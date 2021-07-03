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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Стала известная заявка сборной Украины на матч четвертьфинала Евро-2020

Збірна України

В заявку на матч 1/4 Евро-2020 против Англии в заявку сборной Украины внесены 23 игрока.

При этом к игре готовились 24 футболиста, однако полузащитник Александр Зубков еще не полностью восстановился от повреждения и сыграть против англичан не сможет.

Полностью заявка сборной Украины выглядит следующим образом.

Вратари:

1. Георгий Бущан; 12. Андрей Пятов; 23. Анатолий Трубин.

Защитники:

2. Эдуард Соболь; 4. Сергей Кривцов; 13. Илья Забарный; 16. Виталий Мыколенко; 21. Александр Караваев; 22. Николай Матвиенко; 24. Александр Тымчик.

Полузащитники:

3. Георгий Судаков; 5. Сергей Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 7. Андрей Ярмоленко; 8. Руслан Малиновский; 10. Николай Шапаренко; 11. Марлос; 14. Евгений Макаренко; 15. Виктор Цыганков; 17. Александр Зинченко; 18. Роман Безус.

Нападающие:

9. Роман Яремчук; 26. Артем Довбик.

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Матч четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия пройдет в субботу, 3 июля, на Стадио Олимпико в Риме.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Какие прогнозы букмекеров на этот матч читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УАФ

Источник: УАФ

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