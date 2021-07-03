Стала відома заявка збірної України на матч чвертьфіналу Євро-2020

У заявку на матч 1/4 Євро-2020 проти Англії в заявку збірної України увійшли 23 гравця.

При цьому до гри готувалися 24 футболіста, однак півзахисник Олександр Зубков ще не повністю відновився від пошкодження й не зможе зіграти проти англійців.

Повністю заявка збірної України виглядає наступним чином.

Воротарі:

1. Георгій Бущан; 12. Андрій П’ятов; 23. Анатолій Трубін.

Захисники:

2. Едуард Соболь; 4. Сергій Кривцов; 13. Ілля Забарний; 16. Віталій Миколенко; 21. Олександр Караваєв; 22. Микола Матвієнко; 24. Олександр Тимчик.

Півзахисники:

3. Георгій Судаков; 5. Сергій Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 7. Андрій Ярмоленко; 8. Руслан Малиновський; 10. Микола Шапаренко; 11. Марлос; 14. Євген Макаренко; 15. Віктор Циганков; 17. Олександр Зінченко; 18. Роман Безус.

Нападники:

9. Роман Яремчук; 26. Артем Довбик.

Матч чвертьфіналу Євро-2020 Україна – Англія пройде в суботу, 3 липня, на Стадіо Олімпіко в Римі.

Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом.

Які прогнози букмекерів на цей матч читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УАФ