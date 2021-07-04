Вони подарували своїм фанатам незабутній турнір: УЄФА про виступ збірної України

Збірна України вперше у своїй історії дійшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу, де поступилася у Римі на Стадіо Олімпіко збірній Англії з рахунком 0:4.

Європейський футбольний союз відзначив те, що після поразки від англійців синьо-жовті підійшли до трибуни своїх фанатів та подякували за підтримку.

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У соціальній мережі Instagram УЄФА опублікував добірку фото після гри з емоціями українських футболістів, назвавши їхній виліт болючим.

— Розбите серце футболістів збірної України, але вони подарували своїм фанатам незабутній турнір.

У коментарях до посту офіційний акаунт донецького Шахтаря подякував синьо-жовтим за виступ на Євро-2020.

— Дякуємо за пристрасть і відданість на чемпіонаті Європи, хлопці.

У півфіналах Євро-2020 зійдуться збірні Іспанії та Італії, а також команди Данії та Англії. Обидва матчі відбудуться у Лондоні на стадіоні Вемблі 6 та 7 липня о 22:00 за київським часом.