Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Вони подарували своїм фанатам незабутній турнір: УЄФА про виступ збірної України

Збірна України

Збірна України вперше у своїй історії дійшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу, де поступилася у Римі на Стадіо Олімпіко збірній Англії з рахунком 0:4.

Європейський футбольний союз відзначив те, що після поразки від англійців синьо-жовті підійшли до трибуни своїх фанатів та подякували за підтримку.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by UEFA EURO 2020 (@euro2020)

У соціальній мережі Instagram УЄФА опублікував добірку фото після гри з емоціями українських футболістів, назвавши їхній виліт болючим.

— Розбите серце футболістів збірної України, але вони подарували своїм фанатам незабутній турнір.

У коментарях до посту офіційний акаунт донецького Шахтаря подякував синьо-жовтим за виступ на Євро-2020.

— Дякуємо за пристрасть і відданість на чемпіонаті Європи, хлопці.

У півфіналах Євро-2020 зійдуться збірні Іспанії та Італії, а також команди Данії та Англії. Обидва матчі відбудуться у Лондоні на стадіоні Вемблі 6 та 7 липня о 22:00 за київським часом.

Читайте
Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка