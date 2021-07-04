3 июля сборная Украины уступила команде Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Англичане забили четыре гола в украинские ворота, тем самым попав в полуфинал Евро-2020.

Несмотря на крупную победу, сборная Англии очень боялась некоторых украинских футболистов, по мнению британских СМИ. Среди них — Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко, которых считают очень сильными спортсменами.

Факты ICTV собрали обзор британской прессы после матча Украина — Англия в рамках Евро-2020. Журналисты и специалисты Великобритании в один голос твердят о том, украинские спортсмены стремятся к победе и восхищаются характером футболистов.

Эйфория Англии

Капитан сборной Англии Гарри Кейн отметил, что победа в матче 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу — лучший момент для его команды и нации, отмечает Sky Sports.

— Это возможность для нас, и мы должны ухватиться за нее обеими руками. Мы получаем удовольствие от этой обстановки. После матча с Германией настроение было приподнятым. Я надеюсь, мы сможем снова использовать эту энергию и сыграть так же с Данией, — рассказал он.

По мнению английского нападающего, сборная Англии не могла мечтать о большем в поединке с Украиной.

— Мы на правильном пути, но пока ничего не сделали. У нас есть видение того, где мы хотим быть. Мы хотим выигрывать крупные турниры — и мы делаем это шаг за шагом, — отметил футболист.

Кого боялась Англия перед матчем

Несмотря на свой футбольный бэкграунд, сборная Англии очень боялась Андрея Ярмоленко, поскольку считает его самым мощным нападающим, пишет Daily Mail.

Однако защита англичан преуспела, нейтрализовав угрозу нападающего. Издание также отмечает, что Николай Шапаренко — отличный нападающий, однако у него было мало возможностей продемонстрировать свой талант, поскольку Англия решила оставить в секрете этот факт до лучших времен.

Сборная Украины стремится к победе

Все плакали, когда Украина боролась за победу над Швецией в матче Евро-2020, чтобы попасть в историческое четвертьфинальное столкновение с Англией, отмечает британское издание Inews.

По мнению СМИ, конфликт между соседней Россией сказался и на футболе в Украине. В украинской Премьер-лиге после начала боевых действий начался серьезный спад.

Несколько ведущих команд прекратили свою деятельность, а многолетние чемпионы донецкого Шахтера были вынуждены покинуть страну вместе с другими клубами, базирующимися на временно оккупированной Россией территории Украины.

Неожиданный успех этого лета значит для сборной Украины все. Большинство команд согласились бы на пенальти, однако украинские спортсмены стремятся к большему. Например, тот же футболист Артем Довбик, который ворвался в штрафную и одержал победу над Швецией в матче чемпионата Европы.