5 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновленный дизайн мяча, которым сыграют в финальном поединке чемпионата Европы 2020.
Финал Евро-2020 не за горами. Уже 11 июля состоится последний матч этого чемпионата на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Uniforia Finale ⚽️
Красота в чистом виде ????#ЕВРО2020 pic.twitter.com/5jATWfH72m
— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 5, 2021
Мяч компании-производителя Adidas назвали Uniforia Finale.
На фотографии видно, что его поверхность серебристая, а яркие штрихи — зеленого, красного, голубого и розового цветов. С помощью таких оттенков игрокам лучше будет видеть игровую сферу на поле.
Также на мяче есть узор, напоминающий арку стадиона Уэмбли и надпись EURO-2020.
Новым мячом будут играть не только в финале чемпионата Европы 2020, но и во время обеих полуфинальных поединков.
Уже 6 июля станет известен первый финалист в матче Италия — Испания, а 7 июля — второй по итогам поединка Англии и Дании.
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