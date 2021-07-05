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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Полузащитника сборной Украины Малиновского вскоре прооперируют

Руслан Маліновський

Полузащитнику сборной Украины и итальянской Атланты Руслану Малиновскому на днях могут сделать операцию на животе. На восстановление после хирургического вмешательства футболисту понадобится около 40 дней.

Планируют сделать операцию Малиновскому в связи с грыжей живота. Эта проблема уже давно беспокоит полузащитника.

В начале июня 2021 года ключевой игрок сборной Украины заявлял о необходимости хирургического вмешательства.

Если операцию вскоре проведут, то на восстановление Малиновскому понадобится около 40 дней.

Поэтому он сможет вернуться в строй в середине августа.

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Руслан Малиновский сыграл во всех матчах чемпионата Европы 2020, кроме 1/4 финала против Англии.

Полузащитник сборной Украины не попал в заявку на матч Украина — Англия (0:4) из-за сильной боли приводной мышцы.

ИсточникTutto Atalanta

Фото: УАФ

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