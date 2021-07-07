Нападающий Динамо Фран Соль перешел в испанский Эйбар

Форвард Фран Соль оставляет киевское Динамо. Нападающий продолжит карьеру в испанском клубе.

Бело-синие отдали Соля в аренду клубу Эйбар. Стороны заключили соглашение сроком на сезон-2021/2022.

Фран Соль — 29-летний испанец. Он перешел в клуб Динамо в 2019 году вместе с Виллем II за €3,5 млн.

Всего в составе бело-синих форвард сыграл 23 игры и забил четыре гола.

Контракт нападающего с Динамо действует до 30 июня 2023 года включительно. Стоимость Соля оценивается в €800 тыс.

В прошлом сезоне игрока арендовал также испанский клуб Тенерифе. В его составе Соль сыграл 39 матчей, забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

Источник: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо