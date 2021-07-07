Правительство Японии рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения в Токио накануне летних Олимпийских игр в стране.
Сейчас в японской столице наблюдается рост количества новых случаев заражений коронавирусной инфекцией.
7 июля в японской столице зафиксировали 1 030 новых случаев инфицирования Covid-19, что является самым высоким показателем с 13 мая текущего года.
Японская газета Sankei Shimbun отмечает, что правительство страны уже начало вносить коррективы в основной закон, чтобы ввести чрезвычайное положение в Токио. Об этом изданию сообщили несколько чиновников в правительстве Японии.
Еще раньше секретарь правления императорского двора Японии Ясухико Нисимура отметил, что император страны Нарухито обеспокоен возможным ухудшением ситуации с коронавирусом в стране в случае проведения летней Олимпиады. Вероятно, Игры-2020 пройдут вообще без зрителей.
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа 2021 года.
По количеству видов спорта Игры-2020 должны стать самыми масштабными, ведь за медали спортсмены будут бороться в 33 видах и 339 категориях. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 19 тыс. спортсменов.
Источник: Sankei Shimbun