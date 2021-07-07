Правительство Японии рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения в Токио накануне летних Олимпийских игр в стране.

Сейчас в японской столице наблюдается рост количества новых случаев заражений коронавирусной инфекцией.

7 июля в японской столице зафиксировали 1 030 новых случаев инфицирования Covid-19, что является самым высоким показателем с 13 мая текущего года.

Японская газета Sankei Shimbun отмечает, что правительство страны уже начало вносить коррективы в основной закон, чтобы ввести чрезвычайное положение в Токио. Об этом изданию сообщили несколько чиновников в правительстве Японии.

Еще раньше секретарь правления императорского двора Японии Ясухико Нисимура отметил, что император страны Нарухито обеспокоен возможным ухудшением ситуации с коронавирусом в стране в случае проведения летней Олимпиады. Вероятно, Игры-2020 пройдут вообще без зрителей.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа 2021 года.

По количеству видов спорта Игры-2020 должны стать самыми масштабными, ведь за медали спортсмены будут бороться в 33 видах и 339 категориях. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 19 тыс. спортсменов.

Источник: Sankei Shimbun