У Москве исчез свет: остановились метро и трамваи, произошел сбой в работе интернета
- В нескольких районах Москвы произошло масштабное отключение электроэнергии, также возникли сбои в работе интернета.
- Одной из возможных причин масштабного отключения электроэнергии называли пожар на ТЭЦ-20.
В нескольких районах Москвы произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались жилые кварталы, остановились трамваи, возникли проблемы в работе метро, люди оказались заблокированы в лифтах.
Об этом пишут российские Telegram-каналы и СМИ.
Масштабное отключение света в Москве: что известно
Электроснабжение исчезло в Гагаринском, Даниловском районах Москвы и Замоскворечье.
Возникли серьезные перебои с электричеством на Калужско-Рижской линии метро. Поезда на “оранжевой” ветке двигались со значительно увеличенными интервалами.
Возле выхода со станции Рижская образовалась давка. Эскалаторы не работали, света не было и в расположенных поблизости магазинах.
По состоянию на 20:34 по местному времени сообщалось, что движение поездов метро восстановлено.
Из-за обесточивания на некоторое время остановились трамваи. Позже их движение восстановили.
Из-за внезапного обесточивания несколько человек оказались заблокированы в лифтах.
По предварительной информации, массовое отключение электроэнергии могло быть вызвано пожаром на ТЭЦ-20.
Она обеспечивает электрической и тепловой энергией районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Донской, Дорогомилово, Даниловский, а также Якиманку, Зюзино, Котловку, Коньково, Черемушки и Замоскворечье.
Местные жители сообщали, что возле объекта звучала сирена. На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.
Позже россияне сообщили, что сирену на объекте выключили, а часть автомобилей скорой помощи покинула место происшествия.
Посетителей торговых центров Гагаринский, Ереван Плаза и Дисконт-Центр Орджоникидзе 11 эвакуировали.
Сбой в работе интернета в России
В России также зафиксировали масштабный сбой в работе интернета. Пользователи сообщают о перебоях в работе сайтов.
О проблемах заявили тысячи пользователей из разных регионов России. Больше всего сообщений поступает из Москвы и Московской области.
Сервис Downdetector фиксирует резкий рост количества жалоб на работу Ростелекома, Мегафона, Билайна, Discord, Steam, Telegram и других сервисов.
По информации СМИ, сбой в работе интернета в России также связан с отключением электроэнергии на юго-западе Москвы.
В Гагаринском районе столицы расположена Московская междугородная телефонная станция №9 (ММТС-9). На части этажей станции отсутствует электроэнергия.
Сбой в работе Рунета мог быть вызван перебоями с подачей электроэнергии на крупном узле связи.