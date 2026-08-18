В нескольких районах Москвы произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались жилые кварталы, остановились трамваи, возникли проблемы в работе метро, люди оказались заблокированы в лифтах.

Об этом пишут российские Telegram-каналы и СМИ.

Масштабное отключение света в Москве: что известно

Электроснабжение исчезло в Гагаринском, Даниловском районах Москвы и Замоскворечье.

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Возникли серьезные перебои с электричеством на Калужско-Рижской линии метро. Поезда на “оранжевой” ветке двигались со значительно увеличенными интервалами.

Возле выхода со станции Рижская образовалась давка. Эскалаторы не работали, света не было и в расположенных поблизости магазинах.

По состоянию на 20:34 по местному времени сообщалось, что движение поездов метро восстановлено.

Из-за обесточивания на некоторое время остановились трамваи. Позже их движение восстановили.

Из-за внезапного обесточивания несколько человек оказались заблокированы в лифтах.

По предварительной информации, массовое отключение электроэнергии могло быть вызвано пожаром на ТЭЦ-20.

Она обеспечивает электрической и тепловой энергией районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Донской, Дорогомилово, Даниловский, а также Якиманку, Зюзино, Котловку, Коньково, Черемушки и Замоскворечье.

Местные жители сообщали, что возле объекта звучала сирена. На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

Позже россияне сообщили, что сирену на объекте выключили, а часть автомобилей скорой помощи покинула место происшествия.

Посетителей торговых центров Гагаринский, Ереван Плаза и Дисконт-Центр Орджоникидзе 11 эвакуировали.

Сбой в работе интернета в России

В России также зафиксировали масштабный сбой в работе интернета. Пользователи сообщают о перебоях в работе сайтов.

О проблемах заявили тысячи пользователей из разных регионов России. Больше всего сообщений поступает из Москвы и Московской области.

Сервис Downdetector фиксирует резкий рост количества жалоб на работу Ростелекома, Мегафона, Билайна, Discord, Steam, Telegram и других сервисов.

По информации СМИ, сбой в работе интернета в России также связан с отключением электроэнергии на юго-западе Москвы.

В Гагаринском районе столицы расположена Московская междугородная телефонная станция №9 (ММТС-9). На части этажей станции отсутствует электроэнергия.

Сбой в работе Рунета мог быть вызван перебоями с подачей электроэнергии на крупном узле связи.

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