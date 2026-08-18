Россияне обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, из-за чего объект получил значительные повреждения и полностью прекратил генерацию электроэнергии.

Об этом компания ДТЭК сообщила вечером 18 августа.

Россия ударила по ТЭС ДТЭК: какие последствия

— Сегодня, 18 августа, враг массированно атаковал одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго… Из-за обстрела станция была вынуждена полностью прекратить генерацию электроэнергии, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, среди сотрудников станции пострадавших нет, однако оборудование получило существенные разрушения.

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В ДТЭК сообщили, что после завершения атаки энергетики оперативно начнут ликвидацию ее последствий.

Работы будут проводиться в координации с НЭК Укрэнерго, чтобы поддержать надежную работу украинской энергосистемы.

Сегодня вечером во время атаки реактивных дронов РФ взрывы прозвучали в Киеве и в Ровенской области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила более 230 атак на теплоэлектростанции ДТЭК.

Предыдущий обстрел ТЭС компании произошел 12 июня.

17 августа российские войска атаковали одно из предприятий ДТЭК Энерго – шахту в Днепропетровской области. В результате атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранение.

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