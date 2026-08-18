После российского обстрела одна из ТЭС прекратила работу – ДТЭК
- 18 августа враг массированно атаковал одну из ТЭС ДТЭК Энерго.
- Оборудование ТЭС получило существенные разрушения, станция полностью прекратила генерацию электроэнергии.
Россияне обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, из-за чего объект получил значительные повреждения и полностью прекратил генерацию электроэнергии.
Об этом компания ДТЭК сообщила вечером 18 августа.
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— Сегодня, 18 августа, враг массированно атаковал одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго… Из-за обстрела станция была вынуждена полностью прекратить генерацию электроэнергии, – говорится в сообщении.
По предварительным данным, среди сотрудников станции пострадавших нет, однако оборудование получило существенные разрушения.
В ДТЭК сообщили, что после завершения атаки энергетики оперативно начнут ликвидацию ее последствий.
Работы будут проводиться в координации с НЭК Укрэнерго, чтобы поддержать надежную работу украинской энергосистемы.
Сегодня вечером во время атаки реактивных дронов РФ взрывы прозвучали в Киеве и в Ровенской области.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила более 230 атак на теплоэлектростанции ДТЭК.
Предыдущий обстрел ТЭС компании произошел 12 июня.
17 августа российские войска атаковали одно из предприятий ДТЭК Энерго – шахту в Днепропетровской области. В результате атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранение.