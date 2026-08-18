Украинские удары по российским центрам космической связи летом могли осложнить России получение разведывательной информации. Это могло стать одной из причин усиления ракетного террора с применением Цирконов.

Об этом заявил военнослужащий 413 полка Рейд, эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Почему Россия увеличила атаки Цирконами этим летом

По его словам, удары Украины по объектам космической связи в России могли создать для российских военных проблемы с получением точной разведывательной информации о целях, которые их интересовали.

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— Предполагаю, что это могла быть одна из причин, по которой россияне могли перейти к такому вот площадному террору, когда начали Цирконами лупить по жилым домам, — отметил эксперт.

Киричевский объяснил, что для наведения ракет российской стороне необходимы спутниковые данные.

Циркон (3М22) — российская противокорабельная гиперзвуковая ракета, которая способна поражать также наземные цели.

Россия заявляет, что ракета может развивать скорость до девяти Махов и преодолевать до 1 тыс. км. Однако ее фактические характеристики в открытых источниках остаются предметом дискуссий.

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские атаки по Украине в ближайшее время вряд ли уменьшатся.

Он отметил, что дальнейшая интенсивность российских ударов будет зависеть от способности промышленности РФ сохранять нынешние темпы производства.

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