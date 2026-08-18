РФ могла усилить удары Цирконами из-за проблем с разведданными — эксперт
- Удары Украины по центрам космической связи РФ могли осложнить получение точной разведывательной информации.
- Проблемы со спутниковыми данными могли повлиять на способность врага наводить ракеты на цели.
Украинские удары по российским центрам космической связи летом могли осложнить России получение разведывательной информации. Это могло стать одной из причин усиления ракетного террора с применением Цирконов.
Об этом заявил военнослужащий 413 полка Рейд, эксперт Defense Express Иван Киричевский.
Почему Россия увеличила атаки Цирконами этим летом
По его словам, удары Украины по объектам космической связи в России могли создать для российских военных проблемы с получением точной разведывательной информации о целях, которые их интересовали.
— Предполагаю, что это могла быть одна из причин, по которой россияне могли перейти к такому вот площадному террору, когда начали Цирконами лупить по жилым домам, — отметил эксперт.
Киричевский объяснил, что для наведения ракет российской стороне необходимы спутниковые данные.
Циркон (3М22) — российская противокорабельная гиперзвуковая ракета, которая способна поражать также наземные цели.
Россия заявляет, что ракета может развивать скорость до девяти Махов и преодолевать до 1 тыс. км. Однако ее фактические характеристики в открытых источниках остаются предметом дискуссий.
Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские атаки по Украине в ближайшее время вряд ли уменьшатся.
Он отметил, что дальнейшая интенсивность российских ударов будет зависеть от способности промышленности РФ сохранять нынешние темпы производства.