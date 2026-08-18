С 20 августа на автодорогах заработают 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. Общее количество комплексов возрастет до 426.

Об этом сообщает руководитель Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД

По словам Белошицкого, новые комплексы автофиксации нарушений ПДД разместят в Киеве и области, Ровно и области, Житомире и области, Смеле, Черновцах, Николаеве, Стрые, на Днепропетровщине, Кировоградщине, Львовщине, Волыни, Закарпатье, Винницкой области, Тернопольщине, Ивано-Франковщине.

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Новые комплексы расположены:

г. Ровно:

ул. Млиновская, 26 (в направлении ул. Князя Владимира);

ул. Киевская, 6 (в направлении ул. Клима Савура);

ул. Соборная, 364 (в направлении ул. Коцюбинского);

ул. Защитников Мариуполя, 5 (в направлении ул. Киевской);

ул. Романа Шухевича, 2 (в направлении ул. Богоявленской);

ул. Кулика и Гудачека, 10 (в направлении ул. Млиновской);

перекресток ул. Соборной – Вячеслава Чорновила – Мицкевича (в направлении ул. Шопена).

г. Житомир:

ул. Покровская, 21;

ул. Покровская, 148;

ул. Покровская, 187;

перекресток просп. Независимости – ул. Атаманов Соколовских;

ул. Чудновская, 103.

г. Смела:

перекресток ул. Независимости – ул. Олеся Гончара;

перекресток ул. Героев Холодноярцев – пер. Алексея Цыбко.

г. Черновцы:

ул. Сечевых Стрельцов, 6;

ул. Хотинская, 3.

г. Николаев:

перекресток ул. Марка Кропивницкого — ул. Инженерная.

г. Стрый:

перекресток ул. Шевченко – ул. Олесницкого.

Киевская область:

80 км+444 автодороги Н-01 (в направлении с. Леоновка);

79 км+010 автодороги Н-01 (в направлении с. Леоновка);

27 км+784 автодороги Р-69 (в направлении Киевской ГЭС);

2 км+817 автодороги Н-07 (в направлении с. Гоголев);

0 км+459 автодороги М-01-01 (в направлении г. Бровары);

21 км+843 автодороги М-07 (по направлению г. Киев).

Ровенская область:

322+490 автодороги М-06 (в направлении с. Колоденко);

299+873 автодороги М-06 (по направлению г. Киев);

299+894 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно);

349+001 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно);

346+900 автодороги М-06 (в направлении г. Ровно).

Днепропетровская область:

985 км+548 автодороги М-30 (в направлении г. Днепр);

423 км+663 автодороги Н-08 (в направлении г. Днепр).

Кировоградская область:

784 км+099 автодороги М-30 (в направлении г. Александрия);

619 км+385 автодороги М-30 (в направлении с. Кринички).

Львовская область:

50 км+620 автодороги М-11 (в направлении с. Шегини);

110 км+049 автодороги М-09 (по направлению г. Львов);

23 км+475 автодороги М-10 (в направлении г. Новояворовск).

Волынская область:

72 км+938 автодороги Р-15 (в направлении г. Владимир);

155 км+608 автодороги М-19 (в направлении с. Подгайцы);

154 км+741 автодороги М-19 (в направлении с. Прилуцкое).

Закарпатская область:

229 км+122 автодороги Н-13 (в направлении г. Ужгород);

15 км+826 автодороги Н-09 (в направлении с. Лалово);

805 км+120 автодороги М-06 (в направлении г. Ужгород);

805 км+120 автодороги М-06 (в направлении г. Мукачево).

Винницкая область:

336 км+814 автодороги М-30 (в направлении с. Вербка);

336 км+906 автодороги М-30 (в направлении с. Громадское).

Житомирская область:

2 км+283 автодороги М-21-01 (по направлению г. Житомир).

Тернопольская область:

250 км+096 автодороги М-19 (в направлении с. Большие Млиновцы).

Ивано-Франковская область:

4 км+482 автодороги Н-18 (в направлении г. Ивано-Франковск).

Черкасская область:

192 км+446 автодороги Н-16 (в направлении с. Легедзино);

530 км+055 автодороги М-30 (в направлении с. Малая Севастяновка).

В Патрульной полиции уточнили, что отключен от системы комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД в городе Мукачево Закарпатской области по адресу: ул. Ивана Франко, 74.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, поскольку это помогает сохранить жизнь и здоровье.

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