В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с командой Англии. Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Где смотреть Италия — Англия?

Отечественные болельщики могут посмотреть футбол в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

Также текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет сайт Факты ICTV.

Сборная Англии занимает четвертое место в рейтинге ФИФА. С 2016 года команду возглавляет британский специалист Гарет Саутгейт. Скуадра Адзурра в рейтинге идет седьмой. С 2018 года у руля итальянской сборной специалист Роберто Манчини.

Сборная Италии в четвертый раз сыграет в финале чемпионата Европы по футболу. В своем первом финале ЧЕ-1968 итальянцы стали чемпионами континента, а вот финалы в 2000 и 2012 годах завершались поражениями.

Для Англии это первый финал Евро в истории. Ранее лучшим достижением команды трех львов были два полуфинала в 1968 и 1996 годах.

Календарь Евро-2020

Матчи Евро-2020 проходят в 11 городах Европы. На стадии группового этапа каждая из команд сыграла по три матча. В 1/8 финала вышли команды, занявшие первые два места в своих квартетах, а также четыре лучшие команды финишировали третьими в группах.

Сборная Украины завершила свои выступления на турнире, дойдя до 1/4 финала, где уступила действующим финалистам команде Англии.

Подробная таблица и расписание матчей Евро-2020 является на Фактах ICTV.