Подготовка к Олимпийским играм в Токио была одной из самых сложных за все времена. Об этом 11 июля во время флеш-интервью на проводах украинской олимпийской сборной заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Больше всего, по его словам, осложнила процесс пандемия коронавируса.

– Это была очень сложная подготовка. Многие федерации не возобновили международные соревнования. А для спортсменов очень важно, чтобы каждую неделю, каждый месяц были соревнования. К сожалению, такого не было в этом году, поэтому это самая сложная подготовка за все времена олимпийского движения. Но все в одинаковых условиях, весь мир так готовился, – отмечает министр молодежи и спорта.

Однако Вадим Гутцайт уверяет: государство сделало все, чтобы спортсмены подготовились к Олимпиаде и были обеспечены всем необходимым.

А вот делать прогнозы, сколько медалей удастся получить украинцам, отказывается.

– Я повременю с ответом на этот вопрос. У нас, у спортсменов, есть свои предрассудки. Все представители сборной способны бороться за награды. Я рассчитываю на каждого спортсмена и верю в каждого из них, – сказал он.

11 июля в Киеве состоялись торжественные проводы сборной команды Украины на летние Олимпийские игры, которые состоятся с 23 июля по 8 августа в Токио.

Во время мероприятия Национальный олимпийский комитет представил новую форму сборной Украины.

Фото: НОК