11 июля в Киеве состоялись торжественные проводы сборной команды Украины на летние Олимпийские игры, которые состоятся с 23 июля по 8 августа в Токио.

Национальный олимпийский комитет представил новую форму сборной Украины для участия в Олимпиаде-2020. В мероприятии также приняли участие Анна Добринева, Наталья Добрынская и Анатолий Анатолич.

????????????Довгоочікувана презентація Олімпійської форми збірної України у Токіо.@Tokyo2020jp pic.twitter.com/R1WII20Tie — НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

Форму украинских спортсменов также продемонстрировали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме флага на штанах, на желтой футболке голубым цветом нанесено слово Украина.

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Добрынская считает, что новая форма украинской сборной для Олимпиады-2020 очень удобная и красивая.

— В этой форме спортсмены будут находиться на открытии и закрытии (Олимпийских игр, — Ред.), Параде. Есть 50 наименований для спортсменов, выбор будет у каждого. Каждый из них может скомпоновать свой лук, поэтому все будут выглядеть фантастически, — поделилась она.

По словам олимпийской чемпионки, в этой парадной форме спортсмены будут представлять Украину на параде. По ее мнению, украинцы будут радоваться за сборную и гордиться украинскими олимпийцами.

Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа. На соревнования не допустят зрителей, однако ничто не помешает украинцам болеть за наших спортсменов.