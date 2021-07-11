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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Зеленский встретился со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх

Зеленский встретился со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена встретились со спортсменами-олимпийцами, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио.

Об этом сообщил участник Олимпийских игр Жан Беленюк на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что глава государства и первая леди Елена Зеленская во время теплой встречи пожелали спортсменам сил и успеха на соревнованиях.

Зеленский встретился со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх

— Во время теплой встречи пожелали вдохновения и большой удачи на соревнованиях! Передали флаг с передовой, подписанный нашими бойцами, к сожалению, некоторых из них уже нет на этой земле … Этот флаг полетит с нами в Токио и станет талисманом нашей сборной команды, — рассказал спортсмен.

Он отметил, что после соревнований знамя вернется снова на передовую, поскольку победа Украине нужна на всех фронтах.

Зеленский встретился со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх

Зеленский встретился со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх

Зеленский встретился со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Международный олимпийский комитет решил провести соревнования профессиональных спортсменов со всего мира без зрителей.

Такое решение приняли из-за введения чрезвычайного положения в Японии из-за ситуации с пандемией коронавируса. Он будет действовать на территории государства с 12 июля по 22 августа — именно в то время, на которое запланированы Олимпийские игры.

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Фото: Офис президентаЖан Беленюк

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