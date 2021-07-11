Зеленский встретился со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена встретились со спортсменами-олимпийцами, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио.

Об этом сообщил участник Олимпийских игр Жан Беленюк на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что глава государства и первая леди Елена Зеленская во время теплой встречи пожелали спортсменам сил и успеха на соревнованиях.

— Во время теплой встречи пожелали вдохновения и большой удачи на соревнованиях! Передали флаг с передовой, подписанный нашими бойцами, к сожалению, некоторых из них уже нет на этой земле … Этот флаг полетит с нами в Токио и станет талисманом нашей сборной команды, — рассказал спортсмен.

Он отметил, что после соревнований знамя вернется снова на передовую, поскольку победа Украине нужна на всех фронтах.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Международный олимпийский комитет решил провести соревнования профессиональных спортсменов со всего мира без зрителей.

Такое решение приняли из-за введения чрезвычайного положения в Японии из-за ситуации с пандемией коронавируса. Он будет действовать на территории государства с 12 июля по 22 августа — именно в то время, на которое запланированы Олимпийские игры.

Фото: Офис президента, Жан Беленюк