За две недели до открытия Олимпиады-2020, 9 июля в японской столице Токио прошла церемония передачи эстафеты олимпийского огня.

Губернатор города Юрико Коикэ приняла лампаду от посла эстафеты, участники трех Паралимпиад Аки Тагути.

????Токио встретил Олимпийский огонь, эстафета с которым уже прошла в 46 префектурах Японии. pic.twitter.com/7slPdTMCIp — TVC News (@tvcplus) July 9, 2021

Церемония вручения эстафеты олимпийского огня прошла в парке Комадзава.

На мероприятии присутствовали лишь 100 специально приглашенных гостей, среди которых журналисты и официальные лица.

Олимпиада-2020 в Токио стартует 23 июля 2021 года. Соревнования продлятся до 8 августа.

За медали участники будут бороться в 33 видах и 339 категориях. В Играх-2020 планируют принять участие около 19 тыс. спортсменов со всего мира.

Накануне соревнований правительство Японии решило ввести режим чрезвычайного положения в столице из-за ухудшения Covid-ситуации.

Также местные власти приняли решение не допускать зрителей на трибуны Олимпиады-2020.

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Источник: Kyodo