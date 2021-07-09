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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Олимпийский огонь дошел до Токио

Олімпійський вогонь у Токіо

За две недели до открытия Олимпиады-2020, 9 июля в японской столице Токио прошла церемония передачи эстафеты олимпийского огня.

Губернатор города Юрико Коикэ приняла лампаду от посла эстафеты, участники трех Паралимпиад Аки Тагути.

Церемония вручения эстафеты олимпийского огня прошла в парке Комадзава.

На мероприятии присутствовали лишь 100 специально приглашенных гостей, среди которых журналисты и официальные лица.

Олимпиада-2020 в Токио стартует 23 июля 2021 года. Соревнования продлятся до 8 августа.

За медали участники будут бороться в 33 видах и 339 категориях. В Играх-2020 планируют принять участие около 19 тыс. спортсменов со всего мира.

Накануне соревнований правительство Японии решило ввести режим чрезвычайного положения в столице из-за ухудшения Covid-ситуации.

Также местные власти приняли решение не допускать зрителей на трибуны Олимпиады-2020.

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Источник: Kyodo

Фото: Depositphotos

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