У фіналі Євро-2020 тріумф здобула збірна Італії. Підопічні Манчіні змогли дотиснути англійців у серії пенальті (3:2) і вирвати перемогу.

Після поєдинку на стадіоні Вемблі у Лондоні італійці у роздягальні влаштували гучне святкування перемоги на Євро-2020.

Окрім того, захисник команди Італії Леонардо Бонуччі продовжив святкувати на прес-конференції.

Він перед початком спілкування із журналістами вже почав пити одночасно пиво та кока-колу.

Winning #EURO2020 is thirsty work ????

Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola ???? pic.twitter.com/O324ZkQlm8

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021