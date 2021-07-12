У фіналі Євро-2020 тріумф здобула збірна Італії. Підопічні Манчіні змогли дотиснути англійців у серії пенальті (3:2) і вирвати перемогу.
Після поєдинку на стадіоні Вемблі у Лондоні італійці у роздягальні влаштували гучне святкування перемоги на Євро-2020.
Окрім того, захисник команди Італії Леонардо Бонуччі продовжив святкувати на прес-конференції.
Він перед початком спілкування із журналістами вже почав пити одночасно пиво та кока-колу.
Winning #EURO2020 is thirsty work ????
Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola ???? pic.twitter.com/O324ZkQlm8
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021
34-річний гравець Леонардо Бонуччі став найстаршим автором гола в фіналах чемпіонату Європи. Також його визнали найкращим гравцем фіналу поточного турніру.
11 липня збірна Італії в серії пенальті обіграла Англію після того, як основний час закінчився внічию 1:1.
Таким чином італійці вдруге в історії виграли чемпіонат Європи з футболу.
Факти ICTV провели огляд матчу Італія – Англія, де зібрані найкращі моменти фіналу.