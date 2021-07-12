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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Після перемоги на Євро-2020: Бонуччі пив пиво та колу на прес-конференції

Збірна Італії

У фіналі Євро-2020 тріумф здобула збірна Італії. Підопічні Манчіні змогли дотиснути англійців у серії пенальті (3:2) і вирвати перемогу.

Після поєдинку на стадіоні Вемблі у Лондоні італійці у роздягальні влаштували гучне святкування перемоги на Євро-2020.

Окрім того, захисник команди Італії Леонардо Бонуччі продовжив святкувати на прес-конференції.

Він перед початком спілкування із журналістами вже почав пити одночасно пиво та кока-колу.

34-річний гравець Леонардо Бонуччі став найстаршим автором гола в фіналах чемпіонату Європи. Також його визнали найкращим гравцем фіналу поточного турніру.

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11 липня збірна Італії в серії пенальті обіграла Англію після того, як основний час закінчився внічию 1:1.

Таким чином італійці вдруге в історії виграли чемпіонат Європи з футболу.

Факти ICTV провели огляд матчу Італія – Англія, де зібрані найкращі моменти фіналу.

Фото: Getty Images

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