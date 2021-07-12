В Италии во время празднования победы сборной по футболу на Евро-2020 получили травмы по меньшей мере 15 человек. Трое из них в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Известно, что это подростки.

Поклонники отмечали победу в центре Милана, в частности на площади Дуомо. Болельщики сошлись в город после полуночи. На место прибыло семь карет скорой помощи.

Некоторые люди травмировались от хлопушек, один парень потерял три пальца в результате взрыва петарды, а второму пиротехническое устройство ранил живот.

Еще одному мужчине петарда попала в глаз, а другой ранил грудь из-за столкновения с ограждением. Также во время празднования одного человека госпитализировали с передозировкой алкоголя, не обошлось и без ограблений.

Победа Италии на Евро-2020

В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Чемпионата Европы — в поединке сошлись сборные Италии и Англии. По результатам основного времени и двух дополнительных таймов счет составлял 1:1.

После этого в серии пенальти преимущество получили итальянцы — это их вторая победа в истории Евро. Детальный обзор матча Англия — Италия смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Corriere della Sera