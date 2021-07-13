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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020

Андрей Ярмоленко и Александр Караваев

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал номинантов на автора лучшего гола Евро-2020.

В десятку претендентов попал гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре группового этапа Евро-2020.

31-летний украинец отличился на 75-й минуте встречи, которая прошла на Йохан Кройф Арене в Амстердаме.

Кроме Андрея на лучший гол чемпионата Европы претендуют еще девять футболистов: Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия), Поль Погба (Франция), Лоренцо Инсинье и Федерико Кьеза (оба Италия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Миккель Дамсгор (Дания), Лука Модрич (Хорватия) и Альваро Мората (Испания).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА и завершится 14 июля в 16.00 по киевскому времени.

Победителем Евро-2020 стала сборная Италии. Скуадра Адзурра в финале турнира обыграла команду Англии в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1. За англичан отличился Люк Шоу, а гол в ворота Джордана Пикфорда забил Леонардо Бонуччи.

Для Италии это второе чемпионство в истории чемпионатов Европы по футболу.

Читайте
Евро-2020: Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу

Источник: УЕФА

Фото: Getty Images

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