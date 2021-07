Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал номинантов на автора лучшего гола Евро-2020.

В десятку претендентов попал гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре группового этапа Евро-2020.

goals scored at EURO 2020 … Here’s 10 of the best

It’s time to pick your Goal of the Tournament! @gazpromfootball #EUROGOTT

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021