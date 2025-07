Едва не выпала из шара: Кэти Перри чудом не пострадала на концерте в Австралии

Американская поп-звезда Кэти Перри едва не пострадала во время концерта в австралийском городе Аделаида, когда подвесная металлическая сфера, в которой она исполняла песню, дала сбой.

Инцидент произошел во время шоу в рамках ее тура Lifetimes на закрытой арене Adelaide Entertainment Centre. В сети появилось видео, на котором видно, как певица крепко держится за металлические перекладины конструкции, чтобы не упасть, пока сфера зависла над сценой. В определенный момент в зале погас свет, а к артистке поспешили несколько техников.

wait not katy perry almost falling from the giant ball.. this is scary asf pic.twitter.com/THJtMJv1nz

— kanishk (@kaxishk) June 29, 2025