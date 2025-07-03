Едва не выпала из шара: Кэти Перри чудом не пострадала на концерте в Австралии

Американская поп-звезда Кэти Перри едва не пострадала во время концерта в австралийском городе Аделаида, когда подвесная металлическая сфера, в которой она исполняла песню, дала сбой.

Кэти Перри едва не выпала из шара

Инцидент произошел во время шоу в рамках ее тура Lifetimes на закрытой арене Adelaide Entertainment Centre. В сети появилось видео, на котором видно, как певица крепко держится за металлические перекладины конструкции, чтобы не упасть, пока сфера зависла над сценой. В определенный момент в зале погас свет, а к артистке поспешили несколько техников.

wait not katy perry almost falling from the giant ball.. this is scary asf pic.twitter.com/THJtMJv1nz — kanishk (@kaxishk) June 29, 2025

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Очевидцы отметили, что ситуация была напряженной. Фанаты пишут в комментариях, что очень испугались, и делятся подробностями инцидента, который, к счастью, обошелся без травм.

В конце концов она прыгнула вниз с помощью охраны. Все чинили довольно долго, и Кэти выглядела немного встревоженной во время исполнения песни Nirvana.

Когда ее опустили вниз, она уже была в безопасности. Однако, если бы не ремни на запястьях, могла случиться беда, – отмечают зрители.

Певица отправилась в тур в апреле, начав выступления с Мехико. Концертная драматургия построена в научно-фантастическом стиле, вдохновленном фильмами вроде Пятого элемента, а сценография основана на образе героини из видеоигры, которая борется со злом.

Недавно опасный инцидент произошел и на концерте Бейонсе в Хьюстоне. Из-за технической неисправности подвешенное на тросах авто, в котором сидела артистка, едва не упало прямо на зрителей, поэтому певица была вынуждена приостановить шоу.

Источник : PageSix

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