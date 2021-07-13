Вы хозяева своей судьбы: видео речи Манчини перед финалом Евро-2020

В социальных сетях выложили видео из речи главного тренера сборной Италии Роберто Манчини к своим футболистам перед финальным матчем Евро-2020 против команды Англии.

Перед решающей игрой итальянский специалист добавил несколько мотивационных фраз, среди которых было: Вы хозяева своей судьбы!

Сборная Италии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. В решающем матче Евро-2020, который состоялся в Лондоне на Уэмбли 11 июля, итальянцы победили команду Англии.

Первыми счет во встрече открыли подопечные Гарета Саутгейта благодаря быстрому голу Люка Шоу, а во втором тайме паритет в счете установил защитник Скуадры Адзурры Леонардо Бонуччи.

Обладатель трофея определялся в серии пенальти, где более метко пробивали итальянские футболисты. Решающий пенальти не реализовал Букайо Сака — его удар парировал голкипер Джанлуиджи Доннарумма.