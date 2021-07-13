Ви господарі своєї долі: відео промови Манчіні перед фіналом Євро-2020

У соціальних мережах виклали відео з промови головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні до своїх футболістів перед фінальним матчем Євро-2020 проти команди Англії.

Перед вирішальною грою італійський фахівець додав кілька мотиваційних фраз, серед яких було: Ви господарі своєї долі!

Збірна Італії вдруге у своїй історії виграла чемпіонат Європи. У вирішальному матчі Євро-2020, що відбувся у Лондоні на Вемблі 11 липня, італійці здолали команду Англії.

Першими рахунок у зустрічі відкрили підопічні Гарета Саутгейта завдяки швидкому голу Люка Шоу, а у другому таймі паритет у рахунку встановив захисник Скуадри Адзурри Леонардо Бонуччі.

Володар трофею визначався у серії пенальті, де влучніше пробивали італійські футболісти. Вирішальний пенальті не реалізував Букайо Сака – його удар парирував голкіпер Джанлуїджи Доннарумма.