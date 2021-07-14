О Крыме и BLM: российским спортсменам раздали методички для общения со СМИ

Российским спортсменам раздали методички перед летними Олимпийскими играми 2020 в Токио. В них содержатся инструкции, как атлеты должны себя вести, а также, какие ответы давать на “провокационные вопросы”.

Соответствующую инструкцию спортсменам направил Олимпийский комитет России (ОКР).

В структуре российским спортсменам подчеркнули, что вопросы политического содержания не надо обсуждать, ведь “спорт должен оставаться вне политики”. Это касается вопросов эскалации на Донбассе и аннексии Крыма, в частности вопросов: чей Крым?

Простым ответом на вопрос ОКР рекомендует давать: No comment.

Если спортсмена спросят о движении Black Lives Matter, то он должен объяснить СМИ, что отношение к этому движению — личное дело каждого. Но Олимпиада ни в коем случае не должна становиться площадкой для любых акций и жестов.

На вопросы, касающиеся допинговых скандалов в российском спорте, их спортсмен должен ответить, что ему нечего сказать, ведь он никогда в них не участвовал, а о санкциях из-за допинга — их должны комментировать те, кто их вводил.

Также в методичке ОКР есть тема харассмента. На вопрос о сексуальных домогательствах спортсмены должны отвечать, что мир спорта с такой проблемой справится.

— Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах.

В ОКР также отметили, что российским спортсменам не следует вестись на провокации в социальных сетях, ведь информация распространяется очень быстро.

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены выступят без флага страны и гимна. Такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством. Если СМИ будут задавать вопросы российским спортсменам об этом, то они должны отвечать, что все равно представлять страну для них большая честь.

Вместо гимна России на Играх-2020 в Токио будут использовать Первый концерт композитора Петра Чайковского, а российские спортсмены выступят под флагом ОКР, а не под нейтральным с олимпийскими кольцами.

Источник: Ведомости