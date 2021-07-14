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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Посвятят Марадоне: сборные Италии и Аргентины могут провести матч в Неаполе

Диего Марадона

Сборные Италии и Аргентины, которые стали сильнейшими на своих континентах, могут сыграть товарищеский матч. Поединок планируется провести в память о легенде футбола Диего Марадоне.

Матч Италия — Аргентина потенциально может произойти в 2022 году.

С соответствующим предложением выступила КОНМЕБОЛ (Южноамериканская футбольная конфедерация).

Сейчас федерации футбола Италии и Аргентины ведут переговоры относительно матча в память о Диего Марадоне.

Стороны находится на продвинутой стадии по этим переговорам.

Потенциально встретиться команды могут в итальянской Неаполе на арене, которую в прошлом году переименовали в честь Марадоны после его смерти.

Такой поединок может стать так называемым Межконтинентальным кубком сборных.

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11 июля в финале Евро-2020 Италия обыграла Англию в серии пенальти (3:2) и стала победителем турнира, а Аргентина выиграла в Бразилии в финале Копа Америка 2021 (1:0).

Диего Марадона — это легенда футбола и сборной Аргентины. Он умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года в результате остановки сердца. В составе команды Аргентины на его счету 91 матч и 34 гола.

Большую часть своей карьеры он провел в итальянской Наполи. Здесь на его счету — 188 матчей и 81 гол.

Фото: Getty Images

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