Посвятят Марадоне: сборные Италии и Аргентины могут провести матч в Неаполе

Сборные Италии и Аргентины, которые стали сильнейшими на своих континентах, могут сыграть товарищеский матч. Поединок планируется провести в память о легенде футбола Диего Марадоне.

Матч Италия — Аргентина потенциально может произойти в 2022 году.

С соответствующим предложением выступила КОНМЕБОЛ (Южноамериканская футбольная конфедерация).

Сейчас федерации футбола Италии и Аргентины ведут переговоры относительно матча в память о Диего Марадоне.

Стороны находится на продвинутой стадии по этим переговорам.

