Посвятят Марадоне: сборные Италии и Аргентины могут провести матч в Неаполе

Сборные Италии и Аргентины, которые стали сильнейшими на своих континентах, могут сыграть товарищеский матч. Поединок планируется провести в память о легенде футбола Диего Марадоне.
Матч Италия — Аргентина потенциально может произойти в 2022 году.
С соответствующим предложением выступила КОНМЕБОЛ (Южноамериканская футбольная конфедерация).
Сейчас федерации футбола Италии и Аргентины ведут переговоры относительно матча в память о Диего Марадоне.
Стороны находится на продвинутой стадии по этим переговорам.
Something for the football romantics: Plans at an advanced stage for a one-off game between new European and South American champions: Italy-Argentina in Napoli to commemorate the life of Diego Armando Maradona pic.twitter.com/IJpWwo6P3H
— tariq panja (@tariqpanja) July 13, 2021
Потенциально встретиться команды могут в итальянской Неаполе на арене, которую в прошлом году переименовали в честь Марадоны после его смерти.
Такой поединок может стать так называемым Межконтинентальным кубком сборных.
11 июля в финале Евро-2020 Италия обыграла Англию в серии пенальти (3:2) и стала победителем турнира, а Аргентина выиграла в Бразилии в финале Копа Америка 2021 (1:0).
Диего Марадона — это легенда футбола и сборной Аргентины. Он умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года в результате остановки сердца. В составе команды Аргентины на его счету 91 матч и 34 гола.
Большую часть своей карьеры он провел в итальянской Наполи. Здесь на его счету — 188 матчей и 81 гол.