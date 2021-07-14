Посвятят Марадоне: сборные Италии и Аргентины могут провести матч в Неаполе

Сборные Италии и Аргентины, которые стали сильнейшими на своих континентах, могут сыграть товарищеский матч. Поединок планируется провести в память о легенде футбола Диего Марадоне.

Матч Италия — Аргентина потенциально может произойти в 2022 году.

С соответствующим предложением выступила КОНМЕБОЛ (Южноамериканская футбольная конфедерация).

Сейчас федерации футбола Италии и Аргентины ведут переговоры относительно матча в память о Диего Марадоне.

Стороны находится на продвинутой стадии по этим переговорам.

Something for the football romantics: Plans at an advanced stage for a one-off game between new European and South American champions: Italy-Argentina in Napoli to commemorate the life of Diego Armando Maradona pic.twitter.com/IJpWwo6P3H — tariq panja (@tariqpanja) July 13, 2021

Потенциально встретиться команды могут в итальянской Неаполе на арене, которую в прошлом году переименовали в честь Марадоны после его смерти.

Такой поединок может стать так называемым Межконтинентальным кубком сборных.

Читайте Месси посвятил победу на Копа Америка 2021 Марадоне и всем аргентинцам

11 июля в финале Евро-2020 Италия обыграла Англию в серии пенальти (3:2) и стала победителем турнира, а Аргентина выиграла в Бразилии в финале Копа Америка 2021 (1:0).

Диего Марадона — это легенда футбола и сборной Аргентины. Он умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года в результате остановки сердца. В составе команды Аргентины на его счету 91 матч и 34 гола.

Большую часть своей карьеры он провел в итальянской Наполи. Здесь на его счету — 188 матчей и 81 гол.