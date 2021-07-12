В финале Копа Америка 2021 сборная Аргентины сумела обыграть команду Бразилии (1:0) и получить триумф. Звездный форвард Лионель Месси прокомментировал победу и рассказал, кому посвятил ее.

— Это был невероятный турнир. Мы многое можем улучшить в своей игре, но правда в том, что все игроки выложились на полную. Я горжусь тем, что мне посчастливилось стать капитаном этой команды, — отметил Месси.

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Он также сообщил, что посвятил победу на Копа Америка 2021 своей семье и друзьям, которые давали ему силы двигаться вперед и мотивировали, а также всем людям, которые верили в команду.

— Однако в первую очередь благодарю 45 миллионов аргентинцев, которые пережили тяжелые времена из-за пандемии коронавируса. Эта победа для всех, и, конечно же, для Диего Марадоны, который поддерживал нас, где бы ни находился, — отметил футболист.

11 июля в 3.00 по киевскому времени в Рио-де-Жанейро прошел финал Копа Америка 2021. Матч состоялся на стадионе Маракана между командами Аргентины и Бразилии.