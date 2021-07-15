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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Победители Олимпиады будут надевать себе медали сами

олімпіада

Организаторы Олимпийских игр в Токио изменили правила церемонии награждения из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Победителям Олимпиады-2020 будут выносить медали на подносах, а дальше они сами будут надевать их себе на шею.

– Класть награды на поднос будут люди в продезинфицированных перчатках, поэтому спортсмены могут быть уверены, что их медали никто не трогал, – отметил Томас Бах.

По его словам, во время награждения не будет рукопожатий и объятий.

Традиционно олимпийские медали вручает член Международного олимпийского комитета или спортивные чиновники.

Олимпийский подход будет отличаться от проведения Евро-2020, поскольку президент УЕФА Александр Чеферин лично вручал награды игрокам в финале чемпионата и пожал руку вратарю Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Из-за того, что существует ограничение для допуска зрителей, на Олимпиаде будет работать специальная звуковая система для создания эффекта присутствия зрителей на стадионах и соревнованиях.

Кроме того, будут видеовключения от семей, друзей и фан-клубов, а рядом с игровым полем будут транслировать шестисекундные клипы, присланные болельщиками.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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