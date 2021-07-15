Топ-5 игроков сборной Украины подорожали после Евро-2020

После выступления на Евро-2020 пять футболистов сборной Украины выросли в цене. В частности, прибавили в трансферной стоимости Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Больше всего подорожал защитник Динамо Илья Забарный. По результатам чемпионата Европы 2020 его стоимость увеличилась с €5 до €11 млн.

Следующим идет полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко. После Евро-2020 игрок подорожал на €3 млн. Теперь он стоит €28 млн.

Также цену подняли и форварду Генты Роману Яремчуку. Игрок подорожал на €2,5 млн и сейчас он стоит €17,5 млн.

Голкипер Динамо Георгий Бущан после своего выступления на турнире подорожал на €2,5 млн. Теперь его стоимость составляет €7,5 млн.

Также благодаря своему прорыву и победному голу в матче со Швецией (2:1) подорожал и форвард Днепра-1 Артем Довбик на €500 тыс. Его стоимость составляет €1,5 млн.

Однако, по данным Transfermarkt, самым дорогим среди игроков сборной Украины остается полузащитник Руслан Малиновский.

Хотя его стоимость после Евро-2020 осталась стабильной, однако игрока до сих пор оценивают в €30 млн.

Источник: Transfermarkt

Фото: УАФ