Организаторы чемпионского боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа опубликовали промо-видео грядущего поединка.

Они напомнили, что оба боксера являются олимпийскими чемпионами, только Усик завоевал золото в первой тяжелой категории, а Джошуа выступал в супертяжелом весе.

Промоутеры также отметили, что украинец до сих пор ни разу не терпел поражения на профессиональном ринге, а британец, хоть и проиграл один бой, является абсолютным чемпионом мира по боксу и обладает сразу четырьмя поясами — WBA, WBO, IBF, а также IBO.

Напомним, во вторник, 20 июня, бой между Усиком и Джошуа был официально подтвержден, а украинец даже опубликовал фото подписания контракта.

Поединок состоится 25 сентября на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Для украинца бой станет уже третьим в супертяжелом весе – в этой категории он уже одерживал победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисоррой.