Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 нокаутом) проведет бой против абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

На кону будут стоять чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боец.

Поединок пройдет 25 сентября на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур. Билеты должны поступить в продажу уже в ближайшее время.

На кону четыре пояса: Усик договорился о бое с Джошуа / 4 фотографии

Для украинца предстоящий бой станет третьим после перехода в супертяжеловесы. Ранее он уже победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

В свою очередь Джошуа в своем последнем бою отправил в нокаут болгарина Кубрата Пулева, претендовавшего чемпионские пояса британца.

В контракте на бой, фото с подписания которого опубликовал Усик, прописана опция реванша.

???? Olympic Gold vs Olympic Gold ????

???? Unified World Heavyweight Champ vs Undisputed Cruiserweight Champ ????

????The Best vs The Best ????#JoshuaUsyk pic.twitter.com/S1cxM2TWO1

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 20, 2021