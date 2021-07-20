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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

На кону четыре пояса: Усик договорился о бое с Джошуа

Уиск проти Джошуа

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 нокаутом) проведет бой против абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

На кону будут стоять чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боец.

Поединок пройдет 25 сентября на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур. Билеты должны поступить в продажу уже в ближайшее время.

Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021
Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021
Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021
Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021
Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021
Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021
Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021
Усик — Джошуа: бой состоится 25.09.2021
На кону четыре пояса: Усик договорился о бое с Джошуа / 4 фотографии

Для украинца предстоящий бой станет третьим после перехода в супертяжеловесы. Ранее он уже победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

В свою очередь Джошуа в своем последнем бою отправил в нокаут болгарина Кубрата Пулева, претендовавшего чемпионские пояса британца.

В контракте на бой, фото с подписания которого опубликовал Усик, прописана опция реванша.

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