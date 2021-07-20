Канадский хоккеист из системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нэшвилл Предаторз Люк Прокоп стал первый игроком в истории команды, совершивший каминг-аут. После этого НХЛ объявила о том, что пожертвует $100 тыс. ЛГБТ-организациям.

19 июля Прокоп опубликовал свое признание на страницах в соцсетях.

— Я больше не боюсь скрывать, кто я такой. Сегодня с гордостью официально заявляю о том, что я гей, — написал он.

Также 19-летний Люк добавил, что его семья, друзья и агент поддержали такое решение.

Хоккеист выразил надежду на то, что своим примером он покажет, как в хоккейном сообществе относятся к геям.

— Мы сделаем все, чтобы доказать, что хоккей — спорт для всех, — отметил он.

Также Люка поддержали комиссионер НХЛ Гари Беттмэн и много других хоккейных клубов.

— От имени НХЛ я заявляю, что мы гордимся Люком, и я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился своей правдой и проявил такую ​​храбрость, — прокомментировал Беттмэн.

По словам комиссионера, игроки и тренеры, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества смогут проявить себя с лучшей стороны, если не будут скрывать правду о себе.

Вскоре НХЛ решила пожертвовать $100 тыс. национальным ЛГБТК + организациям, которых выберут вместе с Прокопом.

Хоккеист стал первым игроком НХЛ в истории, который сделал каминг-аут.

Люка Прокопа выбрал Предаторз на драфте НХЛ в 2020 году. В декабре прошлого года защитник подписал контракт с Нэшвилл на три года.

В прошлом сезоне Прокоп играл за Калгари Хитмен в Западной хоккейной лиге. Он сыграл в 15 матчах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Люк Прокоп, НХЛ

Фото: Люк Прокоп