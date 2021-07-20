Канадський хокеїст з системи клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) Нешвіл Предаторз Люк Прокоп став перший гравцем в історії команди, який зробив камінг-аут. Після цього НХЛ оголосила про те, що пожертвує $100 тис. ЛГБТ-організаціям.

19 липня Прокоп опублікував своє визнання на сторінках у соцмережах..

– Я більше не боюся приховувати, хто я такий. Сьогодні з гордістю офіційно заявляю про те, що я гей, – написав він.

Також 19-річний Люк додав, що його сім’я, друзі та агент підтримали таке рішення.

Хокеїст висловив надію на те, що своїм прикладом він покаже, як в хокейному співтоваристві ставляться до геїв.

– Ми зробимо все, щоб довести, що хокей – спорт для всіх, – зауважив він.

Також Люка підтримали комісіонер НХЛ Гарі Беттмен та багато інших хокейнів клубів.

– Від імені НХЛ я заявляю, що ми пишаємося Люком, і я хотів би подякувати йому за те, що він поділився своєю правдою і проявив таку хоробрість, – прокоментував Беттмен.

За словами комісіонера, гравці та тренери, які є представниками ЛГБТ-спільноти зможуть проявити себе з кращого боку, якщо не приховуватиметь правду про себе.

Невдовзі НХЛ вирішила пожертвувати $100 тис. національним ЛГБТК + організаціям, яких оберуть разом з Прокопом.

Хокеїст став першим гравцем НХЛ в історії, який зробив камінг-аут.

Люка Прокопа обрав Предаторз на драфті НХЛ у 2020 році. У грудні минулого року захисник підписав контракт з Нешвілл на три роки.

У минулому сезоні Прокоп грав за Калгарі Хітмен в Західній хокейній лізі. Він зіграв у 15 матчах, в яких забив два гола та зробив чотири результативні передачі.

Джерело: Люк Прокоп, НХЛ

Фото: Люк Прокоп